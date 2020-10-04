Японский авторынок в сентябре сократился на 16% | АВТОСТАТ

Японский авторынок в сентябре сократился на 16%

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Японский авторынок в сентябре сократился на 16%

Японский авторынок в сентябре снизился на 16% до 252371 единицы, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за девять месяцев 2020 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 1 млн 827 тыс. 609 машин (-19%).

Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи снизились на 4% до 127556 автомобилей. Второе место по объему продаж занимает Honda с показателем 27090 машин (-24,6%). Замыкает тройку лидеров по-прежнему Nissan, реализовавший 20689 автомобилей (-36,9%).

Быстро узнать стоимость новых японских автомобилей на российском рынке можно на сайте «Цена Авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи япония автомобильные рынки мировой авторынок марки-лидеры

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