Tesla снизила цену на китайские Model 3

Компания Tesla снизила начальную стоимость собираемых в Шанхае автомобилей Model 3 на 8% после предоставления ей правительством КНР субсидий для производителей экологичных транспортных средств.

Как пишет агентство "ТАСС", цена базовой модели Tesla Model 3 китайского производства, благодаря полученной помощи от властей КНР, опустилась до 249,9 тыс. юаней (36,8 тыс. долларов). До этого последний раз цена на этот электрокар корректировалась в мае текущего года, тогда за счет субсидий компании удалось снизить стоимость автомобиля с 291,8 тыс. до 271,55 тыс. юаней (с 42 тыс. до 39 тыс. долларов).

Напомним, в декабре 2019 года Министерство промышленности и информатизации Китая включило Tesla Model 3 в список автомобилей на новых источниках энергии, производители которых могут рассчитывать на правительственные дотации.

Tesla Model 3 - это электрический 5-местный седан, его обновленная стандартная версия имеет запас хода в 468 км. Максимальная скорость автомобиля - 225 км/ч, а время разгона до 100 км/ч составляет всего 5,6 секунды. В США начальная цена этой модели - 31,7 тыс. долларов, в Германии - более 50 тыс. долларов, во Франции - свыше 58 тыс. долларов.

Между тем, компания Tesla планирует экспорт электрокаров Model 3 китайского производства в Сингапур, Австралию, Новую Зеландию и Европу. Поставки могут стартовать в конце 2020 или в начале 2021 года.

Как сообщалось ранее, компания Tesla планирует обновить свой самый доступный электрокар – Model 3. По предварительным данным, машина получит существенные изменения в дизайне. У автомобиля появится новая оптика, другое рулевое колесо и иная центральная консоль. Кроме того, у Model 3 станет значительно меньше хромированных деталей.

Также в Tesla улучшат шумоизоляцию машины, а у крышки багажника появится электропривод. Кроме этого будет модернизирована фирменная функция FSD (Full Self-Driving), с которой машина самостоятельно может реагировать на светофоры, совершать обгоны и двигаться в сложных условиях городского трафика. Наконец, автомобиль должен позаимствовать у Model Y систему охлаждения и тепловой насос вместо электрической печки.

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