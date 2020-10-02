В российском офисе Scania сменился руководитель

Генеральным директором «Скания-Русь» с 1 октября 2020 года назначен Симоне Монтанья, ранее занимавший пост вице-президента Scania Финансовые Сервисы региона Латинская Америка и управляющего директора Scania Banco S.A в Бразилии. В новой должности он сменил Войцеха Ровински, который возглавлял «Скания-Русь» с июня 2017 года.

Как сообщает пресс-служба Scania, в 2006 году Симоне Монтанья окончил Школу бизнеса им. Бута в Чикаго по программе EMBA. Ранее в 1998 году получил степень MBA в Павийском университете, одном из старейших в Италии.

Симоне Монтанья имеет 22-летний опыт в финансовом секторе, а общий стаж в компании Scania – почти 20 лет. В период с 2012 по 2015 гг. г-н Монтанья возглавлял «Скания Лизинг» и «Скания Страхование» в России.

На посту генерального директора «Скания-Русь» г-н Монтанья продолжит укреплять лидирующий курс, внедрять инновационные технологии и принципы устойчивого развития, оцифровывать бизнес-процессы.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за восемь месяцев 2020 года в России было зарегистрировано 2420 новых грузовых автомобилей Scania (-22,8%). В результате шведская марка первое второе место по объему продаж на российском рынке среди иностранных производителей грузовиков.

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