Nissan изменяет свою региональную структуру

Компания Nissan объявила о новой структуре своих региональных подразделений для реализации следующей фазы глобального плана трансформации бизнеса – Nissan Next. В глобальном масштабе семь географических регионов станут четырьмя: Япония и АСЕАН, Америка (Северная и Южная), Китай и новый регион AMIEO, состоящий из Африки, Ближнего Востока, Индии, Европы (включая Россию) и Океании, сообщает пресс-служба Nissan.

AMEIO будет охватывать более 140 рынков, на которых будут предлагаться 45 продуктов Nissan, начиная с внедорожника Nissan Patrol и заканчивая полностью электрическим Nissan Leaf. Как отмечается, новый регион позволит быстрее принимать решения и создаст более гибкую рабочую модель на ряде рынков, где Nissan активно электрифицирует свой модельный ряд.

Председателем правления нового региона станет Джанлука де Фиччи, в настоящее время являющийся председателем правления Nissan Europe. Гийом Картье, будучи председателем региона AMI в настоящее время, останется на этой позиции и одновременно станет и вице-председателем нового региона, отвечающим за маркетинг и продажи.

Регион AMIEO и команда менеджеров начали работать с 1 октября, а полное развертывание операций в новом регионе начнется после консультаций с представителями сотрудников в Европе.

Управление производством, НИОКР, планированием, администрированием и финансами с 1 октября будет охватывать Европу, Африку, Ближний Восток, Индию и Океанию, а команды продаж и маркетинга будут по-прежнему находиться в конкретных географических регионах.

«Реализуя план Nissan NEXT, мы превращаем компанию в более компактную, гибкую и ориентированную на прибыль организацию. Как всегда, наши люди будут движущей силой будущего успеха, и я с нетерпением жду возможности объединить такую разнообразную и талантливую группу людей», – добавил г-н Картье.

– Расширение масштабов и сферы деятельности региональной организации даст нам возможность ускорить внедрение инноваций в наших автомобилях для клиентов в новом регионе и использовать наши сильные стороны в различных сегментах с целью повышения эффективности бизнеса».

В регионе AMIEO по итогам 2019 года было продано в целом 29 млн автомобилей, что составляет более 30% глобальных продаж. В том числе продажи автомобилей Nissan, Datsun и Infiniti составили 820 тыс. единиц. Основными моделями Nissan в регионе явлются Qashqai, Navara, Patrol и Leaf.