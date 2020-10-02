Авторынок в сентябре: новинки и потери

В первый месяц осени эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали изменения в модельных рядах марок, представленных на российском авторынке.

Так, из новинок сентября стоит особо отметить две громких премьеры в сегменте SUV – Chery Tiggo 7 Pro и GAC GS5. Стартовые цены на эти модели очень близки – 1 479 900 и 1 499 900 рублей соответственно. Кроме того, российский рынок пополнился новым седаном бизнес-класса – KIA K5, производство которого налажено на калининградском заводе «Автотор». Эта модель пришла на смену KIA Optima, ее начальная стоимость составляет 1 489 900 рублей.

В этот период несколько моделей вышли в ограниченных сериях – кроссоверы Citroen C5 Aircross и С3 Aircross в специальном исполнении «C-Series», кроссоверы Hyundai Creta и Tucson в лимитированной серии Black&Brown. Российские дилеры KIA начали продажи новой специальной серии Edition Plus, которая создана ограниченным тиражом на базе моделей Soul, Cerato и Sportage. Самая продаваемая модель марки Mitsubishi, кроссовер Outlander, вышел на рынок в новой ограниченной серии Black Edition.

Кроме того, еще три модели обзавелись новыми опциями. Также наш рынок покинули две модели. Более подробно об этом можно прочитать здесь.