Ford Sollers сообщил о переименовании компании

Компания Ford Sollers сообщила о переименовании компании с 1 октября 2020 года в «Соллерс Форд». Решение о ребрендинге было принято акционерами совместного предприятия – «Соллерс» и Ford Motor Company, говорится в заявлении автопроизводителей.

«1 июля 2019 года «Соллерс» приобрел контролирующую долю (51%) в СП и в качестве управляющего акционера сосредоточился на развитии операционной деятельности предприятия, разработке новых инструментов продаж и устойчивом росте доли Ford Transit на российском рынке LCV. Переименование компании – это следующий этап в долгосрочной стратегии развития совместного предприятия после его реструктуризации», – отмечает генеральный директор «Соллерс» Николай Соболев

«Соллерс Форд» подтверждает, что переименование компании не отразится на бизнес-процессах и клиентах: все обязательства по гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию легковых автомобилей Ford будут выполняться, как и прежде, в полном объеме.

Производство Ford Transit налажено на заводе «Соллерс Форд» в Елабуге по технологии полного цикла. Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает более 140 различных модификаций специального и социального назначения и продолжает пополняться.

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