Haval H9 получил доступную комплектацию

Российские дилеры Haval начали продажи рамного внедорожника Haval H9 в новой комплектации Comfort, которая становится самой доступной для данной модели. Стоимость Haval H9 Comfort составит 2 млн 525 тыс. рублей, сообщает пресс-служба китайской марки.

Haval H9 в комплектации Comfort – это 5-местный рамный полноприводный внедорожник с 2,0-литровым бензиновым двигателем, работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Экстерьер новой версии Haval H9 отличается новыми 17-дюймовыми легкосплавными дисками. Что касается отличий в интерьере, отделка сидений выполнена из высококачественной ткани, ручная регулировка сидений водителя и переднего пассажира возможна в 6 и 4 направлениях соответственно. Кроме того, в оснащение комплектации Comfort входят функция подогрева передних сидений и обогрева руля, трехзонный климат-контроль, система бесключевого доступа, круиз-контроль, а также камера заднего вида с динамической разметкой.

Напомним, ранее внедорожник Haval H9 предлагался в двух комплектациях – Elite и Premium – по цене от 2 млн 725 тыс. рублей и 2 млн 905 тыс. рублей соответственно. Автомобиль оснащается турбированными бензиновым и дизельным моторами объемом 2,0 литра. Первый развивает мощность 245 л.с., второй – 190 л.с. Оба сочетаются с 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом.

Как и весь модельный ряд Haval в России, рамный внедорожник H9 производится на заводе Haval в Тульской области. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», с сентября на предприятии была запущена вторая смена сборочных линий рамных внедорожников Haval H5 и H9, в связи с чем было привлечено более 250 новых сотрудников. По итогам восьми месяцев 2020 года продажи рамного внедорожника Haval H9 на российском рынке выросли на 20% и составили 591 автомобиль.

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