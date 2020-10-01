Skoda Karoq стал доступен в России с базовым двигателем

Российские дилеры Skoda начали прием заказов на компактный кроссовер Skoda Karoq с четырехцилиндровым двигателем 1.6 MPI (110 л.с.) в сочетании с механической 5-ступенчатой коробкой передач. Мотор имеет максимальный крутящий момент 155 Нм в диапазоне 3800-4000 об/мин, максимальная скорость составляет 183 км/ч. Skoda Karoq с таким двигателем способен разогнаться до 100 км/ч за 11,2 с, сообщает пресс-служба чешской марки.

Для Skoda Karoq 1.6 MPI предлагается два варианта оснащения на выбор: Active и Ambition стоимостью 1 млн 359 тыс. рублей и 1 млн 512 тыс. рублей соответственно. В стандартное оборудование комплектации Active уже входят кондиционер, аудиосистема Swing с восемью динамиками, электронная система курсовой устойчивости, ассистент подъема в гору, центральный замок с дистанционным управлением, четыре подушки безопасности, а также 2-спицевое кожаное рулевое колесо с возможностью управления радио и телефоном. Также в качестве опции доступны аудиосистемы Bolero и функция беспроводного подключения SmartLink. Кроме того, Skoda Karoq в базовой комплектации получил функцию подогрева передних сидений и наружных зеркал. Особую атмосферу в салоне создают декоративные вставки.

В комплектации Ambition к оборудованию добавляется двухзонный климат-контроль Climatronic, кнопка бесключевого запуска двигателя Kessy Go, черные рейлинги, защита двигателя, датчик дождя, а также задние датчики парковки. Интерьер Skoda Karoq в комплектации Ambition отличается хромированными деталями. В числе опций – цифровая приборная панель с различными режимами отображения информации, информационно-развлекательная система Bolero, а также камера заднего вида с омывателем.

Напомним, для Skoda Karoq также предлагается двигатель 1.4 TSI, который развивает мощность 150 л.с. и сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой для переднеприводной модификации или роботизированной 6-ступенчатой DSG для версии 4х4. Двигатель 1.6 MPI с автоматической 6-ступенчатой коробкой передач будет доступен в следующем году.

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