Nissan представил в России Qashqai 2020-го модельного года

Российские дилеры Nissan начали продажи кроссовера Nissan Qashqai 2020-го модельного года. Автомобиль получил новые функции и опции connectivity, а также новый вариант комбинированной отделки сидений Alcantara цвета кофе, сообщает пресс-служба японской марки.

Благодаря новому интерфейсу головного устройства Nissan Connect, смартфон теперь можно подключить к системе через Android Auto или Apple CarPlay. На мультимедийный экран выводятся контакты, музыка и приложения. Обновленное головное устройство теперь также обладает функцией проецирования приложения Яндекс.Навигатор с экрана смартфона через программу Яндекс.Авто. Управлять мультимедийной системой можно с помощью встроенных голосовых команд или через голосовых помощников.

Для комплектаций SE Top и LE Top стала доступна функция дистанционного запуска двигателя: специальная клавиша расположена на ключе автомобиля. Для активации функции требуется зажать клавишу на несколько секунд.

В комплектациях Nissan Qashqai 2020-го модельного года, где головное устройство с предустановленным 4G-модемом работает под управлением системы Яндекс.Авто (SE Yandex и LE Yandex), теперь доступна и система кругового обзора (AVM). Вся информация выводится на 8-дюймовый сенсорный цветной дисплей.