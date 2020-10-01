Nissan представил в России Qashqai 2020-го модельного года | АВТОСТАТ

Nissan представил в России Qashqai 2020-го модельного года

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Nissan представил в России Qashqai 2020-го модельного года

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)
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Российские дилеры Nissan начали продажи кроссовера Nissan Qashqai 2020-го модельного года.  Автомобиль получил новые функции и опции connectivity, а также новый вариант комбинированной отделки сидений Alcantara цвета кофе, сообщает пресс-служба японской марки.

Благодаря новому интерфейсу головного устройства Nissan Connect, смартфон теперь можно подключить к системе через Android Auto или Apple CarPlay. На мультимедийный экран выводятся контакты, музыка и приложения. Обновленное головное устройство теперь также обладает функцией проецирования приложения Яндекс.Навигатор с экрана смартфона через программу Яндекс.Авто. Управлять мультимедийной системой можно с помощью встроенных голосовых команд или через голосовых помощников.

Для комплектаций SE Top и LE Top стала доступна функция дистанционного запуска двигателя: специальная клавиша расположена на ключе автомобиля. Для активации функции требуется зажать клавишу на несколько секунд.

В комплектациях Nissan Qashqai 2020-го модельного года, где головное устройство с предустановленным 4G-модемом работает под управлением системы Яндекс.Авто (SE Yandex и LE Yandex), теперь доступна и система кругового обзора (AVM). Вся информация выводится на 8-дюймовый сенсорный цветной дисплей.

Nissan объявляет о старте продаж Nissan Qashqai 2020-го модельного года (2)

Российские дилеры Nissan начали продажи кроссовера Nissan Qashqai 2020-го модельного года.  Автомобиль получил новые функции и опции connectivity, а также новый вариант комбинированной отделки сидений Alcantara цвета кофе, сообщает пресс-служба японской марки.

Благодаря новому интерфейсу головного устройства Nissan Connect, смартфон теперь можно подключить к системе через Android Auto или Apple CarPlay. На мультимедийный экран выводятся контакты, музыка и приложения. Обновленное головное устройство теперь также обладает функцией проецирования приложения Яндекс.Навигатор с экрана смартфона через программу Яндекс.Авто. Управлять мультимедийной системой можно с помощью встроенных голосовых команд или через голосовых помощников.

Для комплектаций SE Top и LE Top стала доступна функция дистанционного запуска двигателя: специальная клавиша расположена на ключе автомобиля. Для активации функции требуется зажать клавишу на несколько секунд.

В комплектациях Nissan Qashqai 2020-го модельного года, где головное устройство с предустановленным 4G-модемом работает под управлением системы Яндекс.Авто (SE Yandex и LE Yandex), теперь доступна и система кругового обзора (AVM). Вся информация выводится на 8-дюймовый сенсорный цветной дисплей.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: цены новые опции nissan nissan qashqai

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