Skoda займется разработкой нового Volkswagen Passat

Чешская компания Skoda Auto, входящая в концерн Volkswagen AG, назначена ответственной за разработку Volkswagen Passat нового поколения под внутренним индексом B9. Модель девятой итерации станет заметно крупнее и премиальнее, но сохранит узнаваемый дизайн, пишет портал Motor.ru.

Passat нового поколения будет построен на модульной платформе MQB и максимально унифицирован с новой версией флагмана Skoda – Superb. «Тележка» MQB будет впервые использована для Passat в Китае, где модель до сих пор базируется на устаревшей платформе PQ46.

По некоторым данным, седан Passat может быть заменен лифтбеком с крупной пятой дверью. Универсал Passat Variant и «вседорожная» версия Alltrack с увеличенным клиренсом сохранятся в семействе.

Модель получит увеличенную колесную базу и ширину, внешность претерпит эволюционные изменения, а салон станет более просторным и обзаведется премиальным оснащением. В моторную гамму новинки войдут как традиционные бензиновые и дизельные двигатели, так и умеренные и подключаемые гибридные силовые установки. В течение жизненного цикла в гамме Passat появится и полностью электрический двигатель.

Пока неизвестно, на каком заводе будет налажен выпуск Passat нового поколения: предприятие в немецком Эмдене, где модель производилась в течение 36 лет, к 2022 году переоборудуют под сборку Volkswagen ID.4.

Кроме этого, у Volkswagen возникли проблемы со строящимся заводом в Турции: строительство пришлось приостановить из-за политики страны по отношению к европейским странам. Вероятно, новый Passat встанет конвейер в чешских Квасинах или в словацкой Братиславе.

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