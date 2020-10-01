Петербургский завод Hyundai в 3 квартале увеличил производство на 7%

Петербургский завод Hyundai по итогам девяти месяцев 2020 года выпустил 149 тыс. автомобилей, что на 17% ниже показателя годичной давности. При этом за третий квартал 2020 года с конвейера предприятия сошло 59 тыс. машин – на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

Как отмечается, в третьем квартале 2020 года, в последние две недели июля, состоялся коллективный отпуск сотрудников завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». После его окончания, в августе, предприятие возобновило работу на полную производственную мощность на фоне ослабления ограничений, связанных со сложной эпидемиологической обстановкой. В настоящее время завод продолжает работать с полной загрузкой производственных мощностей – в три смены. При этом предприятие строго соблюдает все меры предосторожности, призванные снизить риски распространения вирусных инфекций.

В настоящее время петербургский завод Hyundai выпускает седан Hyundai Solaris и кроссовер Creta, седан KIA Rio и кросс-хэтчбек Rio X-Line. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первом квартале 2020 года завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» запустил массовое производство обновленных версий седана Hyundai Solaris и кроссовера Hyundai Creta. А в сентябре на предприятии стартовал выпуск обновленного седана KIA Rio.

Российский завод Hyundai производит автомобили для российского рынка, часть продукции отправляется в страны ближнего зарубежья. По итогам девяти месяцев 2020 года предприятие увеличило экспорт почти на 10%, поставив на внешние рынки 12700 автомобилей.

Стоит отметить, что в сентябре 2020 года завод Hyundai Motor в Санкт-Петербурге отпраздновал 10-летие со дня торжественного открытия. За 10 лет с конвейера предприятия сошло более 2,1 млн автомобилей. В честь знаменательной даты в октябре предприятие начинает выпуск ограниченной спецсерии модели Hyundai Solaris – «10 лет», поскольку именно Solaris стал первым автомобилем, запущенным в массовое производство на заводе.