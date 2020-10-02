Обновленный Hyundai Santa Fe появится в России в начале 2021 года

Компания Hyundai привезет в Россию рестайлинговый кроссовер Santa Fe в начале следующего года. Об этом порталу Autonews.ru сообщил представитель корейского бренда, добавив, что цены и комплектации новинки для российского рынка будут названы позднее.

Напомним, обновленный кроссовер Hyundai Santa Fe был представлен в июне этого года. Автомобиль отличается мощной передней частью и широкой решеткой радиатора со встроенными Т-образными дневными ходовыми огнями. Обновленный салон получил приподнятое положение центральной консоли, в середине которой расположились кнопки выбора режима трансмиссии, а также других наиболее востребованных функций.

Как сообщалось ранее, в 2021 году на российском рынке также появятся следующие поколения кроссовера Tucson и минивэна H1, а летом ожидается новый Hyundai Creta. Что касается этого года, то в планах Hyundai привезти в нашу страну флагманский кроссовер Palisade. Все технические характеристики автомобиля для России также пока держатся в секрете.

По итогам восьми месяцев 2020 года продажи Hyundai в нашей стране составили 95663 машины (-18%). В результате Hyundai заняла третье место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 10,9% против 11,0% годом ранее, согласно данным АЕБ.