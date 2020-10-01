В России стартуют продажи обновленного седана KIA Rio

Российские дилеры KIA сегодня начинают продажи обновленного седана KIA Rio. Стоимость новинки составляет от от 814,9 тыс. рублей до 1 млн 169 тыс. 900 рублей. Обновленный Rio предлагается клиентам в более широком, чем прежде, наборе комплектаций – в шести уровнях (Classic, Comfort, Luxe, Style, Prestige и Premium) и 10 комплектациях. Новая комплектация Style займет место между популярными Luxe и Prestige, предложив клиентам более совершенную оптику, улучшенную отделку салона, ряд отличий в экстерьере и широкий набор опций при цене ниже, чем у Prestige.

Впервые для обновленного Rio будет предлагаться светодиодная оптика и возможность дистанционного запуска двигателя при помощи кнопки на ключе, с расстояния до 50 м. В случае, если Rio оснащен приборной панелью Supervision, теперь водитель может выбрать для центрального дисплея (диагональ 4,2”), где отображаются основные данные о настройках автомобиля и показания бортового компьютера, одну из трех доступных цветовых тем оформления. Оснащение обновленного Rio мультимедийной системой AV 8” (диагональ дисплея 8 дюймов) открыло пользователям возможность беспроводного подключения смартфонов с Apple CarPlay и Android Auto – такая опция штатной медиасистемы предлагается впервые не только для модели Rio, но и впервые в сегменте, а также – для линейки KIA в целом.

Дизайн обновленного седана KIA Rio разработан вице-президентом по дизайну KIA Design China Олегом Соном в тесном сотрудничестве с региональной штаб квартирой KIA Motors в России. Передний и задний бамперы обновленного Rio стали рельефнее. За счет изменения их формы габаритная длина автомобиля увеличилась на 20 мм по сравнению с предшественником. Решетка радиатора в фирменной стилистике KIA «улыбка тигра» получила обновленные очертания, и визуально объединена в единый элемент с блоком фар, которые также заметно изменились. В их корпус встроены контурные «лезвия» светодиодных ходовых огней. Нижний воздухозаборник стал шире, по бокам от него разместились треугольные декоративные элементы с интегрированными противотуманными фарами.

В профиль KIA Rio сохранил абсолютно узнаваемый силуэт классического седана, но стал выглядеть более динамично. Ярким и функциональным элементом в облике стала антенна в форме «акульего плавника», которая окрашена в черный цвет вне зависимости от цвета кузова. На разные комплектации Rio будут устанавливаться колесные диски различного дизайна и с различной отделкой, размерности 15 или 16 дюймов. При этом с учетом российских условий эксплуатации седан имеет достаточно большой дорожный просвет – 160 мм.

Вертикальные светоотражатели в заднем бампере перекликаются с декоративными элементами в переднем. Имитация диффузора под бампером, в сочетании с треугольной формой патрубков выхлопной системы – также вносят свой вклад в формирование более спортивного образа. Еще одной отличительной чертой обновленного Rio стали светодиодные задние фонари с особой «матричной» графикой.

Стоит отметить, что KIA Rio четвертый год подряд удерживает звание самой популярной иномарки на российском рынке. Так, по итогам восьми месяцев 2020-го продажи этой модели составили 50859 единиц (-17%).

Как считает исполнительный директор «Прагматика Василеостровский» Ирина Сударева, с выходом обновленного KIA Rio спрос на модель, скорее всего, возрастет – рестайлинг автомобиля всегда привлекает как постоянных клиентов, так и любителей новинок. Еще до официального старта продаж спрос на обновленную модель превысил предложение, чему послужили ее технические характеристики – этот рестайлинг особенно адаптирован под условия эксплуатации на российских дорогах.