Как изменились цены на автомобили с пробегом в сентябре?

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», средняя цена* легкового автомобиля с пробегом в нашей стране по итогам сентября 2020 года составила 602,6 тыс. рублей. Это чуть ниже (-0,3%) результата годичной давности (в сентябре 2019-го – 604,4 тыс. рублей).

Как отмечают эксперты агентства, несмотря на столь незначительное годовое снижение, средняя цена автомобиля с пробегом в зависимости от его возраста изменилась по-разному. Так, 3-летние машины по итогам сентября за год в среднем подешевели на 2,3% (до 1 млн 484,5 тыс. рублей), а 5-летние, наоборот, подорожали – на 12,9% (до 1 млн 022,9 тыс. рублей). То же самое относится и к 7-летним автомобилям, средняя цена которых выросла на 10,7% (до 744,9 тыс. рублей).

Также стоит отметить, что в нынешнем году максимальный показатель средней цены автомобиля с пробегом был зафиксирован в феврале – почти 630 тыс. рублей. Затем он уменьшился, а с апреля и по настоящее время держится в интервале 600 – 606 тыс. рублей.

Самая актуальная информация о ценах на автомобили с пробегом в России содержится в специально подготовленном экспертами агентства справочнике AUTOSTAT PRICE BOOK.

* Рассчитана на основании мониторинга предложений о продаже автомобилей на вторичном рынке (без учета объемов реализации).