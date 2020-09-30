Hyundai представила лимитированные версии кроссоверов Creta и Tucson

Компания «Хендэ Мотор СНГ» представила кроссоверы Creta и Tucson в лимитированном исполнении Black&Brown. Спецверсию отличают стильное сочетание кузова в черном цвете Phantom Black с дизайном интерьера в коричневых тонах, а также оригинальная эмблема Black&Brown. Обе модели будут выпущены ограниченным тиражом: 3000 экземпляров Creta Black&Brown и 1500 автомобилей Tucson Black&Brown, сообщает пресс-служба корейской марки.

Компактный кроссовер Creta Black&Brown оснащается 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Вариант с бензиновым двигателем 1.6 мощностью 123 л.с. и передним приводом доступен по цене 1 млн 277 тыс. рублей. Автомобиль с бензиновым двигателем 2.0 мощностью 150 л.с. можно приобрести с передним приводом за 1 млн 337 тыс. рублей, с полным приводом – за 1 млн 417 тыс. рублей Все версии Creta Black&Brown можно дополнить пакетом теплых опций Winter, включающим подогрев руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Цены варьируются от 1 млн 302 тыс. рублей до 1 млн 442 тыс. рублей.

Внешний вид Hyundai Creta Black&Brown отличают спойлер на крышке багажника и рейлинги черного цвета, а также 17-дюймовые колесные диски нового дизайна. При посадке и высадке из кроссовера Creta предусмотрена дополнительная подсветка околодверного пространства с логотипом спецсерии.

Комплектация Black&Brown включает отделку сидений экокожей коричневого цвета, навигацию Яндекс.Авто с голосовым помощником «Алиса» и камеру заднего вида. Помимо прочего, в оснащение Hyundai Creta Black&Brown вошли климат-контроль, трехступенчатый подогрев передних сидений, цифровая панель приборов Supervision, фары проекционного типа со статичной подсветкой поворотов, системы управления стабилизацией (ABS, ESP, TCS, EBD, VSM), спуска с горы (HAC) и предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (ESS), фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, а также дополнительный органайзер под полом багажника.

Стоимость Tucson Black&Brown с бензиновым двигателем 2.0 мощностью 150 л.с., передним приводом и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией составляет 1 млн 899 тыс. рублей. Этот же вариант с полным приводом обойдется в 1 млн 979 тыс. рублей. Цена новинки с бензиновым мотором 2.4 мощностью 184 л.с. и полным приводом – 2 млн 089 тыс. рублей

Благородный оттенок Phantom Black в новом Tucson Black&Brown подчеркивают 18-дюймовые легкосплавные диски, глубокая тонировка задних стекол, а также хромированные акценты на решетке радиатора и оконной линии. Передняя панель и сидения отделаны экокожей. Для комфорта пассажиров установлена механическая регулировка сиденья по высоте.

Что касается расширенного набора опций Hyundai Tucson в исполнении Black&Brown, интеграцию со смартфонами посредством интерфейсов Android Auto и Apple CarPlay обеспечивает мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном. В состав мультимедийной системы входит навигация Яндекс.Авто с голосовым помощником «Алиса». Беспроводное зарядное устройство пригодится как водителю, так и пассажирам.

В оснащение Hyundai Tucson в исполнении Black&Brown вошли светодиодные фары головного света с омывателем и светодиодные ходовые огни, датчики дождя и света, теплозащитные лобовое и передние боковые стекла, боковые зеркала с повторителем сигнала поворота и механизмом складывания, а также передние и задние датчики парковки и камера заднего вида.

Среди опций комфорта – система бесключевго доступа "Smart key", выбор режима движения, подогрев руля и передних сидений, управление аудиосистемой на руле, двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания, кнопка запуска двигателя, охлаждаемый перчаточный ящик и многое другое.

За безопасность в новом Tucson Black&Brown отвечают системы управления стабилизацией (ABS, ESP, TCS, EBD, VSM), помощи при старте в гору и спуске с горы (HAC), электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (EPB), система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (ESS), боковые шторки безопасности, а также фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира.