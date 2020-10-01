Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что за 8 месяцев 2020 года в нашей стране было куплено порядка 8000 новых автобусов, что на 8% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Половина этого рынка приходится на отечественную марку «ПАЗ». Так, с января по август продукция Павловского автозавода разошлась тиражом в почти 4000 единиц, показав падение на 23%. Следом, с огромным отставанием от лидера, идет другой российский бренд – «ЛИАЗ», новые автобусы которого был приобретены в количестве 1600 экземпляров (+78%). Третье место занимает «НЕФАЗ» с показателем 769 машин, что на 13% выше результата годичной давности.

В ТОП-10 марок на рынке новых автобусов в России по итогам 8 месяцев нынешнего года также попали: «МАЗ» (450 шт.; +92%), «КАВЗ»(197 шт.; -12%), Yutong (193 шт.; -47%), «КАМАЗ» (144 шт.; +64%), MAN (119 шт.; +341%), Volgabus (71 шт.; -75%) и Higer (59 шт.; -60%).

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