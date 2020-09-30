Mercedes-Benz представил удлиненный E-Class

Компания Mercedes-Benz представила на Пекинском автосалоне обновленный длиннобазный E-Class. Новинка поступит в продажу исключительно на китайском рынке, и приобрести длиннобазный бизнес-седан за пределами Китая будет невозможно, пишет портал Motor.ru.

Длина обновленного длиннобазного Mercedes-Benz E-Class составляет 5056 мм. По сравнению с классической версией, расстояние между осями удлиненной модели увеличилось на 140 мм. В то же время дорестайлинговая модель, представленная более четырех лет назад, была короче на 22 мм.

Седан получил новую центральную консоль со встроенным сенсорным экраном и двумя портами USB. Остальное оснащение, включая информационно-развлекательную систему MBUX, а также светодиодную переднюю и заднюю оптику long-версия взяла от глобальной модели.

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