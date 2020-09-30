Volvo отзывает в России более 1600 автомобилей

Компания «Вольво Карс» объявила об отзыве 1627 автомобилей Volvo S60, V60, V60CC, S80, XC60, V70 и XC70, изготовленных с 2007-го по 2018 годы. Причиной отзыва является проблема, связанная с креплением ремня безопасности, установленного с наружной стороны переднего сиденья, сообщает пресс-служба Росстандарта. При определенных условиях со временем может пострадать прочность троса крепления ремня безопасности переднего сиденья. В случае столкновения это может привести к снижению эффективности функционирования ремня безопасности переднего сиденья. На всех автомобилях будет заменено крепление ремня безопасности на новую деталь. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, ранее компания «Вольво Карс» объявила об отзыве 252 автомобилей Volvo S80, V40CC, V60CC, XC60 и XC70, реализованных в 2014-2017 годы. Причина отзыва: при заполнении системы охлаждения двигателя антифризом возможно образование воздушной пробки. Это может привести к перегреву отдельных компонентов двигателя и их повреждению. На всех автомобилях должна быть установлена дополнительная отводная трубка между радиатором и расширительным бачком. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

По итогам восьми месяцев 2020 года российские дилеры Volvo реализовали 4112 автомобилей – на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Бестселлером марки на российском рынке стал среднеразмерный кроссовер ХС60.

Полный список дилеров Volvo (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».