КАМАЗ сократил остатки автомобилей до нормативного уровня

КАМАЗ по состоянию на конец года сократил остатки порядка до 2,5 тысяч грузовых автомобилей, что при нынешних продажах в 2500 – 2800 машин является нормативом, сообщил директор по маркетингу и рекламе КАМАЗа Ашот Арутюнян в эфире телеканала «Вести» .

По его словам, сокращение остатков стало одной из приоритетных направлений антикризисной программы, реализация которой началась на КАМАЗе в ноябре прошлого года. На начало 2009 года на площадках предприятия находилось порядка 6 тысяч грузовиков, что при уровне продаж в 1 тысячу машин составляло полугодовой запас. С учетом закупленных комплектующих и сырья, в остатках были «заморожены» порядка 18 млрд. рублей, что являлось «критичной и опасной ситуацией для компании», отметил А.Арутюнян. С февраля на рынке грузовых автомобилей наметилась некоторая стабилизация, и КАМАЗ в рамках программы по распродаже остатков смог реализовать автомобили 2008 года выпуска и на сегодняшний день довел складские запасы до месячного норматива в 2,5 тысячи единиц.

Что касается объемов производства и продаж, по словам г-на Арутюняна, КАМАЗ приближается к отметке 3 тысяч машин в месяц, что составляет порядка 75% от докризисного уровня. При этом порядка 60% автомобилей производятся под госзаказ.