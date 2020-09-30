Volkswagen раскрыл новые подробности о кроссовере Taos

Компания Volkswagen опубликовала тизерные изображения кроссовера Taos, который предназначен для рынка Южной Америки, у него есть перспективы появиться в США, а также добраться до России. Мировая премьера новинки запланирована на 13 октября 2020 года, пишет "Российская газета".

Volkswagen Taos является перелицованной копией китайского Tharu, который должны были наречь Tarek, но выбрали другое имя - в честь штата Нью Мексико. Кроссовер получил новое оформление передней части, одна из особенностей которой - светящийся и единственный ламель на решетке радиатора. Также были переформованы оптика и бампер. Задние фонари сохранили прежнюю форму, но имеют собственную архитектуру. Если у китайского Tharu трапеции в нижней части бампера - оформление выхлопной системы, то у Taos они смещены наверх и являются чисто декоративным элементом.

Список силовых агрегатов, по крайней мере в США, будет представлен новым 1.5 TSI (серия EA211 Evo) мощностью 160 л.с. в паре 8-ступенчатым "автоматом" для переднеприводных модификаций и в паре с 7-скоростным "роботом" DSG для модификаций 4х4.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке до конца 2020 года – смотрите в «Календаре новинок».