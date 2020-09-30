Mitsubishi Eclipse Cross в августе вошел в тройку российских бестселлеров марки

Российские дилеры Mitsubishi в августе реализовали 2624 автомобиля – на 15% меньше, чем годом ранее. По итогам восьми месяцев 2020 года в России продано 16524 автомобиля Mitsubishi, что на 34% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи в прошлом месяце составили 1679 машин (-12%). Второй по популярности моделью Mitsubishi является рамный внедорожник Pajero Sport с показателем 510 реализованных автомобилей (+3%). Третье место занял компактный кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross, на котором остановили свой выбор 262 покупателя (+51%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре российские дилеры Mitsubishi начали продажи кроссовера Mitsubishi Outlander в новой ограниченной серии Black Edition. Новинка доступна в двух основных цветах кузова – белом перламутровом и черном – с доплатой 65 тыс. рублей.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке до конца 2020 года – смотрите в «Календаре новинок».