Dongfeng готовит две новинки для российского рынка | АВТОСТАТ

Dongfeng готовит две новинки для российского рынка

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Dongfeng готовит две новинки для российского рынка

Рынок китайских легковых автомобилей в России. Тенденции и потребительская оценка
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Компания Dongfeng Motor планирует представить в России новый компактный кроссовер Dongfeng Glory 500. В продаже у российских дилеров он может появиться уже в следующем году, как и пикап Rich. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Дунфэн Мотор Рус».

Премьера компактного внедорожника Dongfeng Glory 500 состоялась на Пекинском автосалоне. Это «младший брат» продающегося сейчас в России кроссовера DFM 580. Размеры новинки  – 4385 x 1850 x 1645 мм при колесной базе 2655 мм. Модель отличается современным дизайном двухцветного кузова с подвесной крышей и просторным салоном.

Напомним, в настоящее время модельный ряд Dongfeng в России включает среднеразмерный кроссовер AX7 и среднеразмерный кроссовер с семиместным кузовом 580. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2020 года российские дилеры DFM реализовали 609 автомобилей – на 43% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: новинки китайские автомобили dfm dongfeng

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