В России началось производство нового KIA Mohave

Калининградский завод «Автотор» начал производство нового рамного внедорожника KIA Mohave, который поступит в продажу в четвертом квартале 2020 года. На российском рынке для Mohave предусмотрен дизельный двигатель V6 3,0 (249 л.с.) в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Более подробная информация о KIA Mohave для российского рынка будет представлена ближе к старту продаж, сообщает пресс-служба корейской марки.

Дизайн передней части нового Mohave отличает широкая решетка радиатора, корма украшена крупными задними фонарями, вертикальная «световая подпись» которых перекликается с рисунком головной оптики. Наружный обвес, защищающий пороги и арки, выполнен двухкомпонентным. Габаритная длина нового Mohave составляет 4930 мм, ширина – 1920 мм, а высота – 1790 мм. Колесная база равна 2895 мм.

Новый KIA Mohave имеет конструкцию с несущей рамой, систему полного привода с электронным управлением и возможностью выбора режимов для движения по разным покрытиям Terrain Mode, раздаточную коробку с понижающей передачей, электронно-управляемую блокировку дифференциала.

Напомним, в настоящее время рамный полноприводный внедорожник KIA Mohave предлагается на российском рынке по цене от 3,1 млн рублей. Автомобиль доступен в России с дизельным двигателем V6 рабочим объемом 3,0 л мощностью 250 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2020 года продажи внедорожников KIA Mohave на российском рынке составили 400 автомобилей (-28%).

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на все модели KIA, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».