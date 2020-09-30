АВТОВАЗ сократил число комплектаций LADA Granta с «роботом»

АВТОВАЗ сократил количество комплектаций LADA Granta с автоматизированной механической коробкой передач (АМТ). На предприятии сообщили, что были ликвидированы версии, которые не пользуются спросом у покупателей.

Как сообщает портал «Лада.Онлайн», LADA Granta, оснащенная 106-сильным двигателем 1.6 литра и АМТ, лишилась комплектаций Comfort, Luxe, Luxe Prestige (в зависимости от типа кузова), цены на которые лежат в диапазоне от 610,5 тыс. рублей до 678,8 тыс. рублей.

«Мы постоянно мониторим ситуацию и исключаем те, что пользуются наименьшим спросом и/или модифицируем, чтобы повысить их привлекательность для клиентов», - отметили в пресс-службе АВТОВАЗа.

В настоящее время цена на седан LADA Granta с АМТ начинается от 573,5 тыс. рублей, лифтбек можно купить по цене от 589,5 тыс. рублей, универсал – от 598,5 тыс. рублей. Хэтчбек на «роботе» предложен в единственной комплектации Classic с пакетом Optima по цене от 588,5 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2020 года LADA Granta стала самой продаваемой моделью в России. Реализация автомобилей этого семейства составила 71922 единицы, что на 16% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Напомним, ранее российские дилеры LADA начали прием заказов на новую версию компактного универсала LADA Granta Cross в специальной версии Quest. Автомобиль с двигателем 1.6 л (87 л.с.) и 5-ступенчатой коробкой передач стоит 637,9 тыс. рублей, версия со 106-сильным мотором и МКП оценена в 652,9 тыс. рублей.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на другие модели LADA можно в каталоге «Цена Авто».