Genesis представил первые изображения нового кроссовера GV70

Компания Genesis представила первые изображения нового кроссовера GV70. Показанный на фотографиях закамуфлированный среднеразмерный кроссовер станет вторым SUV в линейке Genesis и займет место рядом с GV80, сообщает пресс-служба корейской марки.

Хотя сделанное на заказ камуфляжное покрытие в стилистике G-Matrix скрывает важные элементы экстерьера, нетрудно заметить, что эволюция дизайна, соответствующего философии «атлетичной элегантности» бренда Genesis, продолжается. Элемент дизайна G-Matrix является ключевой составляющей фирменного стиля Genesis, он будет и дальше использоваться в облике кроссовера, подчеркивая характерные для бренда Genesis детали.

Напомним, в начале 2020 года Genesis представил свой первый кроссовер – GV80, который появится и на российском рынке. Семиместный премиальный SUV стал четвертой моделью в линейке Genesis, в которой уже представлены седаны G70, G80 и G90. Как и текущие представители модельного ряда, новый кроссовер создан на базе новой платформы для автомобилей с задним приводом, и в качестве опции будет доступен также в полноприводной версии.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».