Рынок подержанных мотоциклов в августе вырос на 13%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в августе 2020 года россияне приобрели порядка 11 тыс. мотоциклов с пробегом. Это на 13% больше, чем в августе прошлого года.

Как отмечают эксперты агентства, около четверти вторичного рынка мототехники (24%) пришлось на продукцию Honda – в последний месяц лета жители нашей страны купили 2,5 тыс. таких подержанных мотоциклов. Далее по предпочтениям следуют еще три японских бренда: Yamaha (1,7 тыс. шт.), Suzuki (1,1 тыс. шт.), Kawasaki (928 шт.). А замыкает ТОП-5 марочного рейтинга немецкий BMW, мотоциклы которого на вторичном рынке разошлись тиражом в 705 единиц. Мототехника других марок была перепродана в количестве менее 500 экземпляров.

Больше всего мотоциклов с пробегом покупали в Москве и Подмосковье (1,4 тыс. и 1 тыс. шт. соответственно), на долю которых в августе нынешнего года суммарно пришлось около 23% всего рынка. На третьем месте находится Краснодарский край (554 шт.). Показатели перепродаж мототехники в других субъектах РФ находятся ниже отметки в 500 штук, а в ТОП-5 попали Санкт-Петербург (440 шт.) и Свердловская область (393 шт.).

Кроме мотоциклов, мы регулярно мониторим рынок автомобилей с пробегом – найти их можно в салонах проверенных дилеров.