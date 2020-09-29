Dacia представила Logan и Sandero нового поколения

Компания Dacia, принадлежащая Renault, представила новое поколение Logan, Sandero и Sandero Stepway. В продаже на европейском рынке новинки появятся в течение ближайших месяцев, тогда же объявят и цены, сообщает CarsWeek.ru.

Как пишет портал Motor.ru, в основе Logan и Sandero теперь лежит архитектура CMF-B, на которой, в частности, построен европейский Renault Clio. Габариты Logan изменились: он стал на 50 мм длиннее (4396 мм) и на 115 мм шире (1848 мм). Расстояние между колесами составляет 2649 мм, что на 15 мм больше, чем у предшественника.

Из внешних изменений – новая светодиодная оптика с Y-образными ходовыми огнями, закругленные бамперы с противотуманными фарами, новые решетки радиатора с хромированными элементами и рельефные капоты.

В салоне – новая архитектура передней панели, 7-дюймовый тачскрин мультимедиа, держатель для смартфона, новый блок управления климатом и преобразившаяся приборная панель. В список оснащения включены шесть подушек безопасности, система экстренного торможения и система eCall (европейский аналог российской ЭРЫ-ГЛОНАСС).

По неофициальной информации, в будущем российский Renault Logan тоже «переедет» на платформу CMF-B и изменится внешне по той же схеме, что и европейский вариант. Напомним, в России с 2014 года продаются модели Renault Logan и Sandero второго поколения, которые два года назад прошли легкий рестайлинг. Среди основных отличий обновленных моделей значатся, в частности, более современная головная оптика и оригинальные элементы дизайна передней части и интерьера. Кроме этого, одним из ключевых элементов экстерьера стали светодиодные дневные ходовые огни с характерной С-образной формой. Также изменения во внешнем виде затронули фальш-решетку радиатора, новый бампер и противотуманные фары.

В России автомобили Renault Logan и Sandero оснащаются двигателями объемом 1,6 л (82 л.с./ 102 л.с./ 113 л.с.), которые работают в паре с механической или автоматической трансмиссией.

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