15 брендов изменили цены на автомобили во второй половине сентября

По результатам мониторинга цен на новые автомобили в России специалисты сайта «Цена Авто» выяснили, что во второй половине сентября* среди официально представленных на российском рынке автопроизводителей у 15 обновились прайс-листы на продукцию.

Отмечается, что только 3 марки повысили цены полностью на весь модельный ряд, остальные – ограничились отдельными моделями. Так, прибавку к стоимости получили все автомобили Subaru (на 0,7 – 1,5%), Opel (на 1,0 – 1,3%) и Genesis (на 0,7 – 3,6%).

В премиальном сегменте выросли цены на некоторые модели BMW (на 0,1 – 5,4%), Lexus (на 1,8 – 2,7%), Mercedes-Benz (на 0,9 – 4,0%) и Volvo (на 0,9 – 2,8%). Среди массовых марок рост стоимости отмечен у двух моделей Mazda (на 0,8 – 2,1%).

Кроме того, стали дороже представители семейства SUV – Cadillac XT5 (на 1,7%), Infiniti Q50 (на 0,8 – 1,1%), Jeep Compass (на 10,3 – 12,5%), Nissan Murano (на 1,6 – 2,0%), а также хэтчбек Ravon R2 (на 9,3 – 10,0%) и минивэн Toyota Alphard (на 3,3 – 6,1%).

Отдельно стоит упомянуть корейский Hyundai – 4 из 8 его моделей, представленных в России, получили в сентябре новые прайс-листы. При этом три модели – седан Solaris, а также кроссоверы Tucson и Tucson N Line – стали дороже на 0,4 – 2,2%. А вот бестселлер марки – кроссовер Creta – в одной из комплектаций подешевел на существенные 4,4%.

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

* За период с 16 по 30 сентября 2020 года