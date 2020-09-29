Porsche открыл новый дилерский центр в Москве

Компания «Порше Руссланд» открыла в Москве новый дилерский центр Порше Центр Ленинский, который расположен в юго-западном административном округе Москвы.

Как сообщает пресс-служба «Порше Руссланд», на территории более 5000 кв.м расположен двухэтажный выставочный зал (970 кв.м), вмещающий до 13 автомобилей, а также сервисная зона (950 кв.м) и склад запасных частей (440 кв. м), которые позволяют обеспечить выполнение сервисных задач любой сложности. Кроме того, дилерский центр выделяет специальную зону Approved, где можно будет разместить до 60 сертифицированных автомобилей с пробегом, прошедших специальную техническую проверку по 111 пунктам и подготовку в соответствии со строгими стандартами Porsche AG.

Появление нового дилерского центра обосновано стабильностью спроса на автомобили Porsche в России. В Порше Центр Ленинский будет представлена вся модельная линейка автомобилей, включая спорткары Cayman, Boxster и 911, спортивный седан Porsche Panamera, кроссоверы Macan и Cayenne, а также новый электрический Porsche Taycan.

В настоящее время дилерская сеть «Порше Руссланд» состоит из 25 полноформатных дилерских центров и одного сервисного центра. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2020 года в России продано 3739 автомобилей Porsche, что на 3% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Полный список дилеров Porsche (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».