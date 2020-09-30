Босс Lamborghini возглавит чемпионат Формулы 1

Председатель правления и исполнительный директор компании Automobili Lamborghini Стефано Доменикали покинет свой пост и с января 2021 года возглавит чемпионат Формулы 1. Чейз Кэри, который занимает эту должность последние несколько лет, станет неисполнительным председателем Ф1.

Как пишет портал Авто Mail.ru, именно под руководством Стефано Доменикали команда Ferrari последний раз выиграла Кубок конструкторов в Формуле 1 в 2008 году. В 2016-м Стефано Доменикали был назначен на должность президента Lamborghini – он сменил Стефана Винкельмана, перешедшего на работу в подразделение Audi Quattro GmbH. Под руководством Стефано Доменикали марка Lamborghini прошла важную трансформацию, включившую в себя запуск супер-SUV Urus, наем более 700 новых сотрудников, двукратное увеличение глобальных продаж и существенный рост популярности и узнаваемости бренда во всем мире. Одновременно Доменикали исполнял обязанности в комиссии по «формульным» машинам в Международной автомобильной федерации.

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