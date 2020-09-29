Tesla выпустит два доступных электрокара

Компания Tesla Motors разработает две относительно бюджетные модели, одна из которых будет предназначена для рынка Китая, а вторая будет создана специально для Европы. Об этом в своем Twitter написал глава американской марки Илон Маск.

Ранее руководитель Tesla заявил, что в течение следующих трех лет компания выпустит доступный электрокар стоимостью не дороже 25 тыс. долларов (1,9 млн рублей по нынешнему курсу). Для сравнения, сейчас цены на самый дешевый автомобиль Tesla – седан Model 3 – стартуют с отметки 38 тыс. долларов (2,9 млн руб.), пишет портал Autonews.ru.

Вывод на рынок подобного автомобиля стал возможен благодаря существенному снижению себестоимости аккумуляторов. Глава Tesla отметил, что новинку оснастят батареями нового типа, которые позволят проехать без подзарядки до 320 км, и инновационной электромеханической трансмиссией.

Автомобили будут выпускать как на предприятии Tesla в Шанхае, так и на новой европейской «Гигафабрике», которую сейчас строят в Берлине. Маск заявил, что на каждом из заводов будут собирать «оригинальные машины», которые будут отличаться друг от друга.

Впервые о доступном электрокаре Tesla заговорили в начале 2020 года, когда американская компания опубликовала у себя на сайте дизайн-скетч неизвестной модели. Тогда сообщалось, что компания планирует разработать компактный электрический хэтчбек, который будут выпускать в Китае, но при этом отправят на глобальный рынок.

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