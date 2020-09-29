Первый грузовой электромобиль Moskva передан для тестов в торговую сеть

Компания Drive Electro (разработчик батарей московских электробусов) передала в тестовую эксплуатацию сети «Магнит» первый в России отечественный электрогрузовик Moskva. Созданный на базе шасси КАМАЗа и оснащенный электромотором мощностью 229 кВт (312 л.с.), данный грузовой автомобиль отличается экологичностью: он позволяет снизить выбросы углекислого газа в атмосферу на 87 тонн в год.

К тому же разработчики, презентуя свое детище на официальной странице в Facebook, утверждают, что стоимость владения таким автомобилем за 10 лет будет ниже, чем традиционным на 20 - 25% (за счет использования альтернативного вида энергии и низкой изнашиваемости основных узлов автомобиля). По техническим характеристикам электрогрузовик сопоставим с передовыми мировыми аналогами: его максимальная скорость 110 км/ч, запас хода на одной зарядке - 200 км, грузоподъемность - 9 тонн (аналогична грузоподъемности дизельных версий). Зарядка электрогрузовика возможна в двух режимах: быстрый вариант - 20 минут, более длинный (ночной вариант) - 8 часов. Источником питания может быть обычная промышленная сеть напряжением 380 вольт.

Учитывая пожелания заказчика, автомобиль оснастили изотермическим фургоном и холодильной установкой для сохранения максимальной свежести продуктов, а также гидробортом грузоподъемностью 1500 кг. Электрогрузовик Moskva передан вместе с зарядной станцией. На данный момент известно, что автомобиль будет возить продукцию из распределительного центра «Магнит» в Дмитрове в магазины компании в Москве. В случае успешного тестирования, которое продлится 6 - 12 месяцев, Drive Electro планирует произвести и поставить данной торговой сети еще 200 единиц подобной техники.

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