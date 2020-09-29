«КорсГрупп» откроет дилерский центр Haval в Туле

Автомобильный холдинг «КорсГрупп» получил официальное дилерство марки Haval в Туле. Новый дилерский центр начнет работу уже в начале октября этого года и будет расположен в едином здании с одним из крупнейших салонов автомобилей с пробегом «КорсАвто». Общая площадь комплекса составляет 3500 кв.м., шоу-рум Haval рассчитан на размещение 20 автомобилей в выставочной зоне, сервисной зоне отведено более 850 кв.м, сообщает пресс-служба «КорсГрупп».

В настоящий момент на автомобильном рынке Тулы уже работает официальный дилер Haval «Интеравто». Как отмечают в компании «КорсГрупп», появление второго дилера марки в Туле позволит улучшить позиции бренда в домашнем для Haval регионе.

По состоянию на начало августа 2020 года, доля бренда Haval в Тульской области составляет 0,9%, что значительно ниже доли марки в ЦФО. При этом калужский дилер Haval «КорсГрупп» показывает самую высокую долю бренда в ЦФО в 3,26%.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми 2020 года Российские дилеры Haval реализовали 10225 автомобилей, что на 75% больше по сравнению с прошлым годом. В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ. На сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x и рамные внедорожники H5 и H9, которые производятся на заводе компании в Тульской области.

В каких еще городах есть дилерские центры Haval, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».