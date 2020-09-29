Volkswagen представил первый серийный электрический кроссовер

Компания Volkswagen представила первый серийный кроссовер с электрической силовой установкой. Новинка, получившая название ID.4, построена на платформе MEB.

Как пишет портал Wroom.ru, машина оснащается светодиодными фарами, панорамным люком, камерой кругового обзора, рейлингами на крыше, фонарями с трехмерной структурой, динамическими указателями поворота. Салон получил кресла с обивкой искусственной кожей и синтетической микрофибры, цифровую приборную панель, адаптивную подсветку ID.Light и большой сенсорный дисплей.

Сначала покупателям будет предложен кроссовер Volkswagen ID.4 с задним приводом, оснащенный одним электромотором мощностью 204 л.с. Такая версия сможет проезжать без подзарядки до 520 км, а максимальная скорость составляет 160 км/ч. До 100 км/ч машина разгоняется за 8,5 секунд.

Позже на рынок выйдет полноприводная версия с электромотором мощностью 306 л.с. Пока полный набор силовых установок держится в секрете, но ожидаются варианты с 300- и 500-сильной электрическими установками.

Электрический кроссовер Volkswagen ID.4 начнут продавать на европейском рынке до конца 2020 года, а в первом квартале 2021 года машина появится и в США. Сборка электромобилей организована в немецком городе Цвиккау.

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