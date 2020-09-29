В МВД хотят ужесточить правила эксплуатации автомобилей

Министерство внутренних дел России подготовило проект постановления, вносящий изменения в перечень неисправностей, с которыми нельзя эксплуатировать автомобиль. Постановление должно вступить в силу с 1 июня 2021 года, сообщает агентство "Прайм".

В частности, эксплуатация автомобиля будет запрещена при "наличии коррозии в тормозной системе, грозящей потерей герметичности или разрушением". Или если "глушители шума истечения сжатого воздуха из тормозной системы у транспортных средств с пневматическими тормозными системами негерметично закреплены и неисправны".

Кроме того, использовать автомобиль будет нельзя, если "в рулевом механизме и рулевом приводе применяются детали со следами остаточной деформации, трещинами и другими дефектами". Также нельзя эксплуатировать транспортное средство, если отсутствуют или не работают устройства фароочистки и автоматического корректирующего устройства угла наклона фар.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2020 года парк легковых автомобилей на территории Российской Федерации составил 44,6 млн единиц. При этом средний возраст всех зарегистрированных в нашей стране легковых машин составляет порядка 14 лет. Как отмечают эксперты, у иномарок данный показатель ниже – 11,6 года. А возраст отечественных автомобилей составляет в среднем 17 лет.

Среди машин иностранных брендов самый «молодой» парк имеют китайские (8 лет), чуть выше он у корейских автомобилей (8,2 года). Средний возраст машин европейских брендов составляет уже 11 лет. У американских машин этот показатель еще больше – около 12 лет. Самые же возрастные среди иномарок – японские, результат которых достигает 14 лет.