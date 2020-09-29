Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что за 8 месяцев 2020 года в нашей стране было куплено около 61 тыс. новых легких коммерческих автомобилей (LCV), что на 12% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Почти 45% этого рынка приходится на отечественную марку «ГАЗ». Так, с января по август продукция Горьковского автозавода разошлась тиражом в 27 тыс. единиц, показав падение на 14%. Следом, с огромным отставанием от лидера, идет другой российский бренд – «УАЗ», легкая коммерческая техника которого была приобретена в количестве 8,7 тыс. экземпляров (-22%). Третье место и лидерство среди иностранных брендов сохраняет американский Ford с показателем 7,9 тыс. машин, что на 2% выше результата годичной давности.

В ТОП-10 марок на рынке новых LCV в России по итогам 8 месяцев нынешнего года также попали: LADA (6,8 тыс. шт.; -3%), Volkswagen (2,5 тыс. шт.; -30%), Peugeot (1,9 тыс. шт.; -3%), Mercedes-Benz (1,7 тыс. шт.; -21%), Hyundai (1,6 тыс. шт.; -2%), Citroen (1,3 тыс. шт.; +4%) и Fiat (0,7 тыс. шт.; +13%).

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