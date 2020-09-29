Российский рынок LCV в августе занял шестое место в Европе

Российский рынок LCV, который в августе усилил темпы падения, занял шестое место в европейском первенстве. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продажи легких коммерческих автомобилей в Европе в прошлом месяце снизились на 18,7% до 132659 единиц.

Лидером среди европейских стран по продажам LCV до 3,5 тонн стала Франция, где этот сегмент составил 25666 автомобилей (-2,1%). Второе место занимает Германия с показателем 23346 проданных машин (-22,2%), а третью строчку – Великобритания, чей рынок LCV составил 19407 штук (-16,1%). Далее идет Испания, где было реализовано 11637 легких коммерческих автомобилей (-24,4%). Замыкает пятерку лидеров Италия, чей результат составил 9750 машин (+4,1%).

Если при рассмотрении европейского рынка LCV учитывать Россию, то наша страна заняла шестое место в европейском первенстве. По данным агентства «АВТОСТАТ», продажи легких коммерческих автомобилей в России за август составили 8339 единиц (-16,4%).

Кроме легких коммерческих, мы регулярно мониторим рынок легковых машин. Самая актуальная информация об их стоимости и комплектациях содержится на сайте «Цена Авто».