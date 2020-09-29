Прогноз АВТОСТАТ: «пик» продаж легковых машин пройден в июле. Что дальше?

В августе текущего года объем рынка новых легковых автомобилей в России составил около 130 тыс. единиц, что на 8% ниже результата августа 2019 года. При этом по сравнению с результатами июля падение продаж было еще более сильным – почти 17%.

В ходе подготовки нового отчета «Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выявили два основных фактора, которые могут в дальнейшем оказать наиболее существенное влияние на динамику этого спада.

Так, ускорить падение рынка может продолжающийся рост цен на новые автомобили, с помощью которого автопроизводители пытаются компенсировать рост курса валют. За август рост среднемесячных курсов валют следующий: по доллару – 3,5%, по евро – 7,2%, а с начала 2020 года динамика составила 19,4% и 27,1% соответственно. По мнению аналитиков, вероятнее всего, следует ожидать среднегодовое значение курса доллара не ниже 73 – 74 руб., т.е. на 12 – 14% выше прошлогоднего уровня. Таким образом, можно предположить, что по итогам 2020 года средневзвешенная цена автомобиля вырастет на 12 – 13% относительно цены 2019 года.

С другой стороны, замедлить снижение продаж может дефицит наиболее востребованных моделей и модификаций автомобилей как на складах дистрибьюторов, так и в планах производства. Причем, по некоторым маркам такой дефицит может носить затяжной характер и продлиться до конца года.

Как при этом будет чувствовать себя российский авторынок, а также его участники? Эта информация содержится в новом отчете «Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)».