GAC открыл новые дилерские центры в Сургуте и Уфе

Компания GAC Motor нашла двух дилеров в Сургуте и Уфе, которые уже начали продажи автомобилей китайской марки. Таким образом, два самых восточных города пополнили дилерскую сеть GAC Motor, представленной также в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире, Нижний Новгороде и Саратове. По информации портала «Китайские автомобили», официальные дилеры GAC Motor также могут появиться в Воронеже, Ижевске, Краснодаре и Мурманске. Однако в этих случаях о сроках запуска продаж говорить рано.

Напомним, компания GAC Motor вышла на российский рынок в декабре 2019 года. На сегодняшний день в модельный ряд GAC Motor входят флагманский кроссовер GS8, премиальный минивэн GN8 и новый среднеразмерный кроссовер GS5.

Как ранее сообщали агентству «АВТОСТАТ» в компании «ГАК Мотор Рус», по итогам 2020 года в России планируется реализовать 1500 автомобилей. При этом локомотивом продаж GAC Motor на российском рынке должен стать новый кроссовер кроссовер GS5.

В каких еще городах есть дилерские центры GAC, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».