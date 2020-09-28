УАЗ в октябре вернется к полной рабочей неделе

Ульяновский автозавод с 1 октября будет работать в полном пятидневном режиме по федеральному графику. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Соллерс», добавив, что в настоящий момент производственная программа УАЗа сконцентрирована на выполнении заказов государственного и корпоративного секторов. На производстве по-прежнему действуют усиленные меры санитарной безопасности.

В августе Ульяновский автозавод реализовал на российском рынке 2910 автомобилей, что на 10% ниже показателя годичной давности. По итогам восьми месяцев 2020 года в России было продано 17813 ульяновских внедорожника (-22%). В результате рыночная доля УАЗа составила 2,0% против 2,2% годом ранее, согласно данным АЕБ. Бестселлером марки остается флагманский внедорожник УАЗ «Патриот».

Напомним, в феврале 2020 года текущий модельный ряд УАЗ пополнила спецверсия УАЗ «Буханка» под названием «Экспедиция» с дополнительным внедорожным оснащением. В марте в продажу поступила лимитированная серия внедорожника УАЗ «Патриот» Antarctic Edition, а в июне появилась модификация УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой передач.

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