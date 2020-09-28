Рынок люксовых автомобилей с пробегом в августе снизился на 6%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в августе 2020 года россияне приобрели 187 подержанных машин сегмента Luxury. Это на 6% меньше, чем за тот же месяц прошлого года.

Наибольшие предпочтения на вторичном рынке люксовых автомобилей жители нашей страны отдают марке Bentley, на долю которой в последний месяц лета пришлось около 35%. В количественном выражении это составляет 65 единиц – на 10% ниже результата годичной давности. Совсем немного британскому бренду уступает Mercedes-Benz Maybach S-Class. Обладателями таких машин с пробегом по итогам августа стали 60 россиян – так же, как и год назад.

Далее с заметным отставанием следуют Maserati (22 шт.) и Rolls-Royce (19 шт.), перепродажи которых сократились на 19% и 5% соответственно. Результаты Lamborghini (11 шт.; +38%), Ferrari (8 шт.; +60%) и Aston Martin (2 шт.; -67%) выглядят еще скромнее.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 8 месяцев нынешнего года рынок подержанных автомобилей сегмента Luxury в России тоже испытывает падение. Так, за этот период его объем составил 1260 единиц – на 4% меньше, чем в январе – августе 2019 года.

Найти люксовые (и не только) автомобили с пробегом можно в салонах проверенных дилеров.