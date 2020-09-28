LADA XRAY #CLUB получил новые опции

АВТОВАЗ начал продажи автомобилей LADA XRAY #CLUB с пакетом Multimedia, включающим популярные сервисы Яндекс.Авто и камеру заднего вида. Модель XRAY #CLUB с пакетом Multimedia создана на базе комплектации Comfort с элементами топ-версий Luxe и предлагается по цене в 798,9 тыс. рублей (до 40% выгоды по сравнению с розничными ценами на аналогичное оборудование), сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Под капотом автомобиля установлен 1,6-литровым двигатель, который работает в паре с 5-ступенчатой ручной коробкой передач.

Все новые автомобили LADA XRAY #CLUB с пакетом Multimedia будут оборудованы модемом 4G для выхода в интернет и поддержания работы онлайн-сервисов: Яндекс.Навигатор, Яндекс.Музыка, Яндекс.Заправки, Яндекс.Браузер, Кинопоиск и голосовой помощник Алиса. При покупке нового автомобиля в подарок предоставляется 6 месяцев интернета и Яндекс.Музыки, которая входит в подписку Яндекс.Плюс.

Напомним, концепция специальной серии предусматривает наличие оригинальных элементов дизайна экстерьера и интерьера, таких как шильд #CLUB, размещенный на багажной двери, 16-дюймовые легкосплавные диски «Феникс», черные корпуса наружных зеркал и глубокую тонировку стекол. Специальное исполнение включает также климат-контроль, обогрев лобового стекла, датчики дождя и света, парктроник и обивку сидений с вышитым названием серии.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле АВТОВАЗ начал продажи новой специальной серии LADA XRAY Сross Instinct, оснащенной мультимедийной системой Яндекс.Авто. Модель предлагается в двух вариантах исполнения: с автоматической трансмиссией в сочетании с двигателем 1,6 л (113 л.с.) по цене от 1 млн 055 тыс. 900 рублей или с механической коробкой передач и двигателем 1,8 л (122 л.с.) – от 995 тыс. 900 рублей. Отличительные особенности экстерьера специальной серии LADA XRAY Сross Instinct – черная крыша c антенной в форме акульего плавника, черные зеркала и черные диски колес с алмазной шлифовкой. Интерьер отличают обивка сидений с оригинальной цветовой схемой, черные глянцевые ручки, а также бейдж с названием специальной версии на обивке кресел и порогах.

По итогам восьми месяцев 2020 года высокий хэтчбек LADA XRAY разошелся тиражом 11970 экземпляров, что на 37% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сколько сейчас может стоить трехлетний LADA XRAY (или другой автомобиль с пробегом), можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».