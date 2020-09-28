Nissan в августе снизил продажи в России на 35%

Российские дилеры Nissan в августе реализовали 3852 автомобиля – на 35% меньше, чем годом ранее. По итогам восьми месяцев 2020 года в России было продано 34912 автомобилей Nissan, что на 15% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 4,0% против 3,9% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Nissan на российском рынке в августе стал кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи снизились на 15% и составили 1833 штуки. Второе место занял Nissan X-Trail с показателем 908 реализованных машин, что на 55% ниже показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре российские дилеры Nissan начали продажи кроссовера Nissan X-Trail 2020-го модельного года. Автомобиль получил новые функции и опции connectivity, а также новый вариант комбинированной отделки сидений Alcantara цвета кофе. Цены на Nissan X-Trail 2020-го модельного года начинаются с отметки 1 млн 749 тыс. рублей.

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