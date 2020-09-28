Украинский авторынок в августе упал на 20%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в августе 2020 года объем рынка новых легковых автомобилей на Украине составил 6850 единиц, что на 20% меньше, чем год назад. Таким образом, после двухмесячного роста (в июне и июле) украинский авторынок вернулся к падению.

В марочной структуре этого рынка лидерство сохраняет французский бренд Renault, показатель которого в августе составил 1270 купленных машин – на 14% меньше, чем за тот же месяц 2019 года. На втором месте находится японская Toyota с результатом 1060 автомобилей (-10%). Третьим стал немецкий бренд Volkswagen (545 шт.; +14%). В пятерку самых популярных марок на Украине по итогам августа вошли еще Hyundai (325 шт.; -15%) и Suzuki (295 шт.; +49%).

Самой популярной моделью местного авторынка в последний месяц лета стал кроссовер Renault Duster, который приобрели 585 украинцев – на 31% больше, чем годом ранее. Следующие четыре позиции в этом рейтинге занимают кроссовер Toyota RAV4 (505 шт.; +27%), седан Renault Logan (330 шт.; -23%), кроссовер Volkswagen Tiguan (265 шт.; рост в 4,7 раза) и хэтчбек Renault Sandero (210 шт.; -47%).

Отметим, что всего с начала года жители Украины купили около 54 тыс. новых легковых автомобилей, что на 4% меньше, чем в январе – августе 2019 года. Более подробная информация об этом содержится в ежемесячном обзоре «Рынок транспортных средств в Украине», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

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