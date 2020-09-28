Ford построит новый завод для выпуска электрического пикапа F-150

Компания Ford инвестирует 700 млн долларов в строительство нового предприятия для производства электромобилей Rouge Electric Vehicle Center, предназначенного для выпуска будущего электрического пикапа F-150. Производственный комплекс в городе Дирборн штата Мичиган обеспечит городу 300 новых рабочих мест, пишет портал Motor.ru.

На предприятии River Rouge, где уже встал на конвейер пикап Ford F-150 нового поколения с традиционными силовыми установками, работают 4400 сотрудников. Директор по производству завода Ford в Дирборне Гэри Джонсон назвал предприятие «самым технологически развитым заводом Ford в мире».

«Мы гордимся тем, что снова создаем и внедряем инновации для будущего со строительством нового современного производственного центра для выпуска полностью электрического F-150», – заявил глава концерна Ford Билл Форд.

Ранее в этом году Ford объявил об инвестициях в размере 1,5 млрд долларов в производство моделей Bronco и Ranger, что обеспечило США более чем 3000 новых рабочих мест. Премьера полностью электрической версии пикапа F-150 ожидается только в 2022 году.

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