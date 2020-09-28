Skoda назвала сроки появления новой Fabia

Компания Skoda в 2021 году выпустит компактную модель Fabia следующего поколения. Об этом сообщил новый гендиректор чешской марки Томас Шефер, однако никаких подробностей о новой модели пока не привел.

Как пишет портал Autonews.ru, по предварительным данным, четвертое поколение Skoda Fabia будет построено на модульной платформе MQB-A0, лежащей в основе компактных автомобилей концерна Volkswagen: Volkswagen Polo, Seat Ibiza и Audi A1. Из этого следует, что в линейку двигателей войдут бензиновые трехцилиндровые атмосферные и наддувные моторы, которые в зависимости от модификации будут работать с механической коробкой передач или с роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. Предположительно, дизельных агрегатов у Fabia не будет в связи со строгими нормами по количеству вредных выбросов.

Не исключено, что Skoda Fabia после смены поколения, как и другие новые автомобили чешского бренда, прибавит в габаритах и получит более просторный салон. Появление модели с кузовом универсал под вопросом, так как у Skoda в этой рыночной нише теперь есть маленький кроссовер Kamiq.

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