На Украине начались продажи автомобилей LADA местной сборки | АВТОСТАТ

На Украине начались продажи автомобилей LADA местной сборки

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На Украине начались продажи автомобилей LADA местной сборки

Рынок транспортных средств в Украине
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Автомобили российской марки LADA, выпущенные на Запорожском автомзаводе (ЗАЗ), поступили в продажу на Украине. Цена автомобилей составляет от 216,5 тыс. гривен (7,7 тыс. долларов) до 370,7 тыс. гривен (13,1 тыс. долларов), пишет газета «Коммерсант».

На ЗАЗе налажено производство моделей LADA Granta, XRAY, Largus, а также Vesta Sedan и SW Cross. Стоит отметить, что автомобили LADA украинского производства оказались дешевле аналогичных моделей, поставляемых из России. К примеру, разница в цене LADA XRAY украинской сборки и российской составляет 7 тыс. гривен (19 тыс. рублей).

Напомним, ранее Запорожский автозавод также начал производство для украинского рынка купе-кроссоверп Renault Arkana, который будут собирать из машинокомплектов, поставляемых с московского завода Группы Renault. Renault Arkana украинской сборки, как указано в прайс-листе, будет стоить от 497,9 тыс. гривен (1,32 млн рублей по текущему курсу). В России кроссовер 2020 модельного года стоит от 1 млн 124 тыс. рублей.

Сколько стоят эти и другие новые автомобили в России, подскажет сайт «Цена Авто», оценить свой автомобиль с пробегом можно с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автоваз экспорт внешняя сборка украина

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