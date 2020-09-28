Haval заключил специнвестконтракт в России

Компания «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» 25 сентября подписала специнвестконтракт (СПИК) с Министерством промышленности и торговли РФ на реализацию проекта по локализации производства автомобилей Haval в России. Компания взяла обязательства по локализации ключевых компонентов: двигателя, коробки перемены передач, электронных блоков и систем управления автомобилем. Совокупная балльная оценка обязательств по освоению технологий в рамках реализации СПИК составляет более 7000 баллов, являясь самой высокой в отрасли. Инвестиции составят 42,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Как отметил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, Haval стал первым китайским автопроизводителем, подписавший специальный инвестиционный контракт. Высокий уровень локализации повышает конкурентоспособность Haval на российском рынке.

Напомним, российский завод Haval начал работу в июне 2019 года на территории индустриального парка «Узловая» в Тульской области, став для бренда первым зарубежным предприятием полного цикла. На данный момент завод Haval в России производит четыре модели: кроссоверы F7 и F7x, а также рамные внедорожники H5 и H9. Производственная мощность предприятия на первом этапе составляет 80 тыс. автомобилей в год. Планируемая производственная мощность достигает 150 тыс. машин в год. Чтобы удовлетворить растущий спрос на автомобили Haval в России, завод постоянно наращивает темпы производства. Напомним, с сентября на предприятии была запущена вторая смена сборочных линий рамных внедорожников Haval H5 и H9, в связи с чем было привлечено более 250 новых сотрудников. Логистические возможности завода Haval позволяют покрывать не только российский рынок, но и поставлять автомобили в страны ближнего зарубежья, такие как Казахстан, Азербайджан, Молдавию, Киргизию и Белоруссию.

В настоящее время производственный комплекс завода Haval включает в себя цеха штамповки, сварки, покраски, сборки и производства комплектующих. Следующим этапом локализации Haval в России станет запуск завода по производству двигателей. Компания завершила его проектирование, строительство планируется закончить к концу 2022 года. Производственная мощность предприятия составит 80 тыс. моторов в год. Двигателями местного производства планируется оснащать более 90% кроссоверов и внедорожников Haval в России. Производственный комплекс будет расположен на территории действующего завода Haval в Тульской области и займет площадь более 10 тыс. кв.м. Кроме того, новое производство двигателей обеспечит более 300 рабочих мест.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми 2020 года Российские дилеры Haval реализовали 10225 автомобилей, что на 75% больше по сравнению с прошлым годом. В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ.

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