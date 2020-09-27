Volkswagen Polo в августе стал лидером авторынка Сибири

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в августе жители Сибирского ФО купили 10,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 4% больше, чем за тот же месяц 2019 года. Эксперты агентства отмечают, что первенство в модельном рейтинге здесь впервые возглавил Volkswagen Polo.

Так, в последний месяц лета эта модель разошлась тиражом в 755 экземпляров. Прежний лидер – кроссовер Hyundai Creta – был куплен в количестве 700 единиц. Далее следуют две модели LADA – Granta (642 шт.) и Vesta (616 шт.). А замыкает пятерку лидеров KIA Rio, обладателями которого стали 602 жителя Сибири.

Кроме них, в ТОП-10 сибирского рынка новых машин по итогам августа 2020 года попали: Hyundai Solaris (350 шт.), Skoda Rapid (266 шт.), LADA 4x4 (258 шт.), KIA Sportage (247 шт.) и Renault Duster (230 шт.).

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