За 6 лет число моделей на авторынке РФ уменьшилось на 30%

На фоне падения продаж автомобилей в России снижается и количество моделей, представленных на рынке. Так, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что за последние 6 лет этот показатель так же, как и объем реализации новых машин, уменьшился на 30%.

Если в 2014 году на российском рынке было представлено 442 модели легковых и легких коммерческих автомобилей, то в 2020 году их насчитывалось только 309. Таким образом, за 6 лет число моделей, предлагаемых автопроизводителями российским покупателям, снизилось на 133 единицы, или 30%.

В процентном соотношении больше всего за это время «потеряли» американские марки (-48%). В этом году они были представлены 21 моделью, а 6 лет назад их было 40. Довольно ощутимо сократилось число моделей японских брендов – на 41%, или 39 штук. Теперь их числится 56. Но больше других в абсолютном значении покинули наш рынок модели европейских марок (-54 шт.). В нынешнем году они представлены 151 моделью – на 26% меньше, чем в 2014-м.

Что касается других брендов, то они «потеряли» меньше. Например, количество моделей российских марок за рассматриваемый период снизилось с 22 до 16, корейских – с 33 до 26, китайских – с 47 до 39. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», в условиях заметного падения продаж автомобилей (в течение нескольких лет) производители вынуждены сокращать свои модельные ряды и делать ставку на более популярные модели.

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